Настоящие лидеры Европы и сами европейцы хотели бы видеть Россию в качестве партнера. Об этом заявил в среду, 1 июля, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Как написал политик в социальной сети X, "пробуждение происходит по мере того, как рушатся ложные левые нарративы". Так Дмитриев отреагировал на признание сопредседателя оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупаллы в том, что ФРГ нуждается в новом европейском порядке в сфере безопасности, причем Россия рассматривается в качестве партнера.

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Михаил Галузин высказался о поисках в Европе человека, который мог бы выступить посредником в диалоге с Россией. Дипломат подчеркнул: "Президент Российской Федерации, министр иностранных дел уже не раз говорили о том, что для нас тот хороший переговорщик, который не наговорил и не сделал гнусностей в отношении России в предшествующий период".

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что в современных международных отношениях отчетливо обозначились тревожные тенденции, связанные с нежеланием западных государств уважать чужой суверенитет. Россию, как и многие другие государства, это категорически не устраивает.