ПВО сбила в ночь на 2 июля более 300 дронов ВСУ над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны отразили минувшей ночью воздушную атаку киевского режима на российские регионы. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 327 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили: в период с 20.00 мск 1 июля до 7.00 мск 2 июля дроны ВСУ были сбиты над территориями Астраханской, Волгоградской, Воронежской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей. Вражеские беспилотники перехвачены над Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областями. БПЛА уничтожены над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздно минувшим вечером сообщил о перехвате украинских дронов, летевших на столицу. По его данным, ПВО Минобороны сбило на подлете к мегаполису пять неприятельских беспилотников. летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.