Россия нанесла удар возмездия по Киеву: поражены военные и энергетические объекты

Российская армия в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории нашей страны нанесла массированные удары высокоточным оружием по украинским тылам.

Приходят сообщения о прилетах "Гераней", " Калибров", "Искандеров" и "Цирконов" в Харькове, Сумах, Запорожье, Павлограде. Целями стали предприятия вражеского ВПК и инфраструктура, которую украинские вооруженные формирования используют в своих интересах.

Взрывы звучат в Киеве и пригородах. По некоторым данным, горит нефтебаза и военный аэродром в Броварах. Минобороны публикует кадры поражения "Геранями" мест хранения беспилотников ВСУ в районе Новой Одессы в Николаевской области.