Собянин: Москвичи завоевали четыре награды на "Абилимпиксе" среди участников СВО

Москвичи завоевали четыре награды на чемпионате "Абилимпикс" среди участников спецоперации, рассказал в своем канале в Мах Сергей Собянин.

Чемпионат включал 21 профессиональную компетенцию. Готовили столичную команду крупные работодатели города и эксперты Московского чемпионата "Абилимпикс".

Как уточнил мэр, лучшими стали: Кирилл Загородников ("Предпринимательство"), Виталий Комаров ("Инструктор по адаптивной физической культуре"), Николай Столярик ("Сетевое и системное администрирование"), Антон Аксенов ("Поварское дело").

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