Землянам объяснили, как контактировать с инопланетянами: нужно немедленно сообщить генсеку ООН

Инопланетян никто не видел последнее время? Нет, соседи не в счет. Если увидите, не вздумайте вступать в контакт! А если вступили, немедленно сообщайте Генеральному секретарю ООН. Нет, это не эпикриз постояльца клиники для скорбных духом. А официальный протокол, закрепленный в последней декларации Международной академии астронавтики.

"Если факт контакта состоялся, первооткрыватели должны незамедлительно сообщить об этом общественности, научному сообществу и генеральному секретарю ООН. Открытая публикация данных проверки приветствуется. Решение о возможности отправки ответного сигнала внеземному разуму и его содержание принимается советом экспертов. До завершения таких консультаций ответ отправлять не следует", - говорится в документе.

Пленных не брать. Сообщить начальству. А то неопытный гражданин от радости наболтает лишнего, выдаст наши земные секреты, пароли, явки, а его и завербуют в один момент. А потом захватят почту, телеграф, телефон… Нет ну это из другой декларации.

Думаете шутка? Международная академия астронавтики – вполне официальная организация, которая не только в телескопы глядит. Протокол у них длинный, полный порядок действий желающие могут найти на сайте Академии.

Известная газета-сплетница New York Post утверждает, что ученые спешно закончили составление правил обращения с пришельцами после того, как правительство США опубликовало документы, связанные с неопознанными аномальными явлениями

Дэвид Грош известный уфолог, который рассказывал конгрессу, как Пентагон изучал аномальные явления. Но все сводилось к рассказам о зеленых пузырях в небе. Представители Пентагона вообще о пузырях знают немало. На этих кадрах Морской пехотинец из охраны посольства США в Москве возвращается под утро в родную дипмиссию. Видно, что наконтачился до зеленых пузырей. Без всяких протоколов.

Недоброжелатели в Америке тут же начали раскручивать версию. Есть подозрение, и не безосновательное, что один из землян уже давно завербован инопланетной цивилизацией, — сам Дональд Трамп. И по протоколу работать не станет. В пользу этой версии говорит и решение Белого дома, который выбрал гарвардского профессора Ави Лоэба, известного уфолога, в качестве руководителя нового совета по НЛО.

Про Лоэба говорят, что в контакт с инопланетным разумом вступает регулярно. И иногда носит шапочку из фольги. Протокол у вас в руках, пригодится. Даже если в действительности все не так как на самом деле.