Система противовоздушной обороны (ПВО) российского Министерства обороны успешно отразила попытку атаки на Москву еще одного украинского беспилотника.

Как уточнил мэр Москвы Сергей Собянин в своем MAX-канале, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

С утра среды, 1 июля, это был седьмой дрон Вооруженных сил Украины, пытавшийся атаковать российскую столицу. Очередная попытка украинских националистов ударить по Москве сорвана.

Ранее депутат Государственной думы Андрей Колесник предупредил, что Россия не оставит без внимания активные попытки украинских националистов ударить по Москве при помощи летательных беспилотников. Депутат объяснил активизацию ВСУ тем, что на фоне ближневосточной эскалации "от Украины как бы оттягивается внимание — она ушла на десятый план".