Черногория открыла в России восемь визовых центров

Черногория открыла визовые центры в Москве и еще семи российских городах для проживающих в России граждан третьих стран и россиян, желающих оформить визу более чем на 30 дней.

Как сообщает оператор центров компания VFS Global, заявители могут обратиться за оформлением виз в визовые центры, расположенные в Москве, Архангельске, Мурманске, Петрозаводске, Пскове, Новороссийске, Воронеже и Екатеринбурге.

В настоящее время россияне могут находиться в Черногории без визы до 30 дней. Однако грядущее вступление страны в Евросоюз приведет к отмене безвизового режима, напоминает "Интерфакс".

Президент Черногории Яков Милатович уверял, что пытается отсрочить введение виз ради сохранности туристического сектора. Однако грядущее вступление в Евросоюз потребует синхронизации визового режима со стандартами интеграционного объединения.

Между тем на фоне слухов о готовности Евросоюза полностью запретить выдачу россиянам шенгенских виз эксперт Российского союза туриндустрии Егор Кайль рассказал, что в таком случае туристический поток попросту перераспределится. В выигрыше окажутся страны Азии и Ближнего Востока, а также страны Шенгенской зоны, которые откажутся поддержать запрет.