Сборная России по прыжкам на батуте отказалась от участия в этапе Кубка мира

Сборная команда России по прыжкам на батуте отказалась от участия в четвертом этапе Кубка мира под эгидой World Gymnastics в Португалии из-за запрета использования национальной символики. Как сообщил главный тренер сборной Алексей Рыжов, организаторы соревнований сообщили, что из-за позиции португальских властей могут предложить россиянам выступить только в статусе нейтральных спортсменов.

Таким образом, принимающая сторона проигнорировала решение Международной федерации гимнастиики, которая сняла все ограничения и вернула право нашим атлетам выступать с российским флагом и государственным гимном. Также Португалия нарушила принцип "Спорт - вне политики", официально закрепленный МОК.

Сборные команды России уже участвовали с национальной символикой в турнирах в нескольких странах. Это Швейцария, Китай, Азербайджан и Грузия. Как отметили в Федерации гимнастики России, она будет добиваться безусловного исполнения решений World Gymnastics всеми предусмотренными международными правовыми механизмами.