Запад фактически находится в состоянии войны с Россией, заявил Фицо

Сегодня Запад фактически находится в состоянии войны с Россией из-за иностранных наемников, работающих на Украине, считает словацкий президент Роберт Фицо.



"Сегодня западный мир фактически находится в состоянии войны с Российской Федерацией, если учитывать огромное количество профессиональных наемников, действующих на территории Украины и обслуживающих важнейшие системы вооружения, применяемые в этом конфликте", — сказал он.



По словам политика, сейчас особенно важно приложить все усилия, чтобы текущая ситуация с украинским кризисом не переросла в конфликт большего масштаба. Это возможно сделать только путем мирных переговоров, отметил Фицо.