Восемь обвинений получила российская пара за предложение на шпиле небоскреба в Нью-Йорке

Паре из России Ангелине Николау и Ивану Биркусу (Кузнецову) предъявили восемь обвинений за то, что они пробрались на небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, сообщил 2 июля телеканал ABC.



Руферы в среду, 1 июля, незаметно пробрались через охрану и забрались на шпиль небоскреба. Там они развернули пацифистский баннер, а после мужчина сделал своей возлюбленной предложение.



Через полтора часа полиция города задержала обоих. Сопротивления никто из них не оказывал.



"Ангелине Николау, 33 года, и Ивану Кузнецову, 32 года, по итогам их трюка были предъявлены многочисленные обвинения, включая кражу со взломом, создание опасности по неосторожности, злонамеренное повреждение имущества, нарушение местных законов, хранение орудий взлома, преступное вмешательство в чужое имущество, незаконное проникновение на территорию и нарушение общественного порядка", — утверждает пресса.