МО: ВС РФ в ответ на террористические атаки Киева нанесли массированный удар

ВС РФ в ответ на террористические атаки Киева нанесли массированный удар, поражены предприятия военной промышленности и ТЭК в украинской столице и области, сообщили в Минобороны.



"Вооруженными Силами Российской Федерации в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами", — говорится в сообщении.



Также поражена инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях, заявили в Минобороны.