Центральный архив Министерства обороны отмечает 90 лет

Они - хранители памяти! Двадцать миллионов документов - личные дела, приказы, директивы, карты, фотографии. Архив Министерства обороны был создан в 1936-м. До Великой отечественной войны хранился в центре Москвы, в подвалах зданий Наркомата обороны на Красной площади

В 1941 году был эвакуирован в город Бузулук Оренбургской области. Сохранился благодаря сотрудникам. Тогда их было всего восемь человек. Руководил - полковник Василий Кондашов. Первый и легендарный начальник отдела архивов.

"Хоть он и вышел из крестьянской семьи и у него была сложная судьба, но он окончил и академию имени Фрунзе, и Московский государственный университет, и был очень подкован в военной истории, и конечно же, умел вести штабную работу", - говорит Юлия Венгер, главный документовед по работе со СМИ и общественностью Центрального архива Министерства обороны.

Документы с фронта отправляли в Бузулук под вооруженной охраной. Поток материалов был нескончаем. В Бузулуке Архив занял все каменные здания. Сначала две церкви и тюрьму, а потом еще техникум и госпиталь. Надо было не только хранить, но еще изучать и систематизировать. Первые исследователи Великой Отечественной войны в архиве появились уже в 1943-м.

После Великой Отечественной войны архив переехал в подмосковный Подольск. Место выбрали неслучайно. В этом комплексе зданий в 1941 году находилось артиллерийское училище и именно отсюда Подольские курсанты уходили защищать столицу. Этот архивный городок в Подольске в послевоенное время был довольно закрыт. Но там не только занимались документами, было своё подсобное хозяйство, детский сад.

"Город в городе: с садами плодово-ягодными. Даже были свои теплицы, были свои огороды, то есть мы могли сами что-то сажать, выращивать", - рассказывает Татьяна Рогова, главный архивист Центрального архива министерства обороны.

Еще в 1947 году в Архиве открылся читальный зал, в основном для специалистов по военной истории. Но постепенно со многих документов стали снимать гриф "секретно". Сначала - финская и японская война, потом уже и Великая Отечественная. Вышла директива, разрешающая работать в архиве обычным людям.

"Был определён порядок, необходимо было подать заявление либо гражданина, либо организации, назвать тему, по которой гражданин или организация работает, для каких целей это необходимо и в дальнейшем осуществлялся допуск", - объясняет Юлия Венгер, главный документовед по работе со СМИ и общественностью Центрального архива Министерства обороны РФ.

Значительная часть архива и сейчас - документы, связанные с Великой Отечественной. Приказы, донесения разведки, личные дела героев. Среди них - много знаменитых писателей, артистов. Вот наградные листы красноармейцев Георгия Юматова, Владимира Этуша, Юрия Никулина и вольнонаёмной Рины Зелёной - во время войны она дала 83 концерта на разных фронтах. Награждена орденом Красной звезды. Боевой орден, кстати, получил и сам Архив Минобороны - единственный из архивных учреждений страны. Сейчас он хранит документы и о других военных конфликтах.

"Это и Корея, и Вьетнам, Афганистан, Сербия, Косово, Сирия - то есть достаточное количество документов, которые относятся к вооруженным конфликтам. Мы живой архив, мы ежедневно комплектуемся, получаем документы от воинских частей", - говорит Татьяна Рогова, главный архивист Центрального архива Министерства обороны.

Центральный Архив - это целая система, двенадцать филиалов по стране, это современные технологии, создание информационно-поисковых систем, баз данных для справочников. В читальных залах работают сотни людей. А об истории Архива к юбилею на сайте Министерства обороны открыли Новый мультимедийный раздел.