Шаляпин высказался о примирении с Киркоровым: "Если бы я подошел, а он отвернулся, для меня это был бы удар"

Прохор Шаляпин и Филипп Киркоров конфликтовали со времен "Фабрики звезд". Амбассадор легкой жизни уверен, что его карьера сложилась бы иначе, если бы не влияние поп-короля. Шаляпин в одном из интервью заявил, что Киркоров забрал у него 20 лет творческой жизни.

На "Фабрике звезд" 22-летний обаятельный Прохор мгновенно привлек внимание зрителей. Как считал артист, именно в тот момент Филипп Бедросович почувствовал в нем угрозу, увидел конкурента. Прохор был уверен, что его не пропускали в эфир по указанию нескольких знаменитостей, в том числе и Филиппа Киркорова.

При этом Прохор признавал, что конфликт ни к чему хорошему не приведет, он давно осознал, что лучше примириться с Филиппом Киркоровым, а не ругаться с ним из-за того, что было 20 лет назад.

В итоге недавно Шаляпин и Киркоров зарыли топор войны. "Как ни странно, шаг навстречу сделали мы оба. Я человек эмпатичный, а Филипп Киркоров более грандиозный, чем я. Соответственно, если бы я подошел, а он отвернулся, для меня это был бы неприятный удар. Но получилось так, что мы одновременно решили пойти на примирение. Я расцениваю это со стороны Филиппа как великодушие. Он понял, что я к нему расположен", - рассказал Шаляпин Starhit.

Прохор подчеркнул, что не обижен жизнью и все сложилось так, как и должно было. "У Бога на каждого из нас свои планы. Мое время пришло сегодня, значит, так должно было быть, а не в 25 лет, как я хотел. Но и зачем нам сейчас делать вид, что мы друг друга не замечаем, не здороваться, если мы знаем друг друга прекрасно? Почему бы не снять этот негатив?" - заключил певец.

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