Киев затянуло дымом после ночных ударов ВС России

Столицу Украины затянуло дымом после ночного массированного удара ВС России. Задымление наблюдается во многих районах Киева, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ. Телеграм-каналы публикуют фотографии дыма в небе над городом.

В городе отменено движение электротранспорта по некоторым маршрутам из-за отсутствия напряжения в сети. Сообщается, что минувшей ночью по Киеву прилетело рекордное количество ракет – до 60 штук. Наша армия применила комбинированную схему, которая полностью перегрузила украинскую ПВО.

Первым делом в Киев прилетела баллистика, которая приняла на себя огонь зенитных комплексов. А тем временем по целям ударили гиперзвуковые "Цирконы", "Искандеры" и крылатые Х-101, также столицу Украины атаковали десятки реактивных "Гераней". Высокоточное оружие поразило ключевые оборонные заводы и объекты энергетики в Киевской области. Также, по данным Минобороны, удар нанесен по инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях. Уничтожен крупнейший на Украине логистический комплекс, который использовался для снабжения ВСУ.