Валерию Леонтьеву пришлось раскошелиться в США

Главный Казанова отечественного шоу-бизнеса Валерий Леонтьев давно живет в США. Артисту пришлось раскошелиться: певец стал отдавать больше денег в американский бюджет, потому что налог на его особняк вырос до пяти миллионов рублей в год. И теперь вилла стоит почти миллиард.

Валерий Леонтьев купил дом на берегу океана в пригороде Майами еще в 2014 году. Тогда вилла обошлась артисту в четыре миллиона долларов. Сейчас же ее рыночная стоимость оценивается уже в 12,2 миллиона долларов (950 миллионов рублей), сообщает SHOT. За последние десять лет налог на недвижимость артиста вырос примерно на 50%.

Отметим, что роскошная вилла Валерия Леонтьева расположена на острове в заливе Бискейн. Это двухэтажный особняк с шестью спальнями, семью санузлами, бассейном, пирсом и даже собственной зоной SPA, расположенный на участке площадью около 1,6 тысячи квадратных метров.

Напомним, что Валерий Леонтьев 19 марта отметил 77-летие. Певец еще в 2024 году сообщил, что закончил активную концертную деятельность. Однако время от времени артист принимает предложения спеть на частных мероприятиях.

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