Москвичей предупредили о грозах и похолодании

Температура в столичном регионе на несколько градусов превышает норму. Однако природа приготовила москвичам летние "качели" - в ночь на пятницу похолодает. Пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый грозовыми ливнями, которые охладят воздух до +18…+21, прогнозирует ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По данным синоптика, в пятницу днем постепенно распогодится. Ветер развернется на свежий северо-западный, 3-8 м/с. Жара спадет, станет комфортнее, максимальные показатели термометров не превысят +25…+28.

А в выходные и в понедельник будет дождливо, предсказал метеоролог. По его подсчетам, за трое суток на город прольется 4 ведра дождя на квадратный метр площади - до 43 мм осадков или половина месячной нормы. Показания термометров снова понизятся: от +17 до +14 ночью, а в середине дня всего +19…+22.