Британская королевская семья собралась на тайный ужин, чтобы обсудить приезд Гарри и Меган

30 июля Карл III провел тайный семейный ужин со старшими членами королевской семьи в Шотландии. Предполагается, что родственники обсуждали скорый приезд в Великобританию принца Гарри и его жены Меган Маркл.

Его Величество в настоящее время находится в Эдинбурге в рамках так называемой Королевской недели — ежегодного визита, посвященного шотландской культуре, обществу и достижениям. На днях он вместе со своей супругой Камиллой провел ряд мероприятий в столице.

Теперь стало известно, что к ним присоединился принц Уильям в историческом Холирудском дворце, официальной резиденции монарха к северу от границы, а также другие гости. Принцесса Анна и герцог Эдинбургский также были с королем в тот день.

Говорят, именно тогда и состоялся тайный семейный ужин, на котором королевская семья обсуждала приезд принца Гарри и Меган Маркл, как себя вести с ними и что делать, если те снова выступят со скандальными высказываниями.

Интересно, что частные встречи не упоминаются в "Судебном циркуляре" — официальном списке королевских мероприятий, но у Daily Mail есть подтверждение того, что ужин состоялся. При этом Букингемский дворец отказался от комментариев.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри уже через пару недель приедут в Великобританию. Герцог и герцогиня Сассекские привезут с собой детей, чтобы познакомить их с королевскими родственниками. Ожидается, что Меган будет сопровождать принца Гарри на мероприятиях, посвящённых обратному отсчёту до старта "Игр непокоренных".

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