Киевский режим занимается ревизией фашистской идеологии. Украинские власти используют конфликт с Россией для того, чтобы утвердить свое видение истории, пишет немецкая газета Junge Welt.

Авторы напоминают, что спустя 80 лет после победы над немецким фашизмом Киев воздает почести украинскому варианту нацизма. Издание предполагает, что именно такова суть "европейских ценностей", за которые сражается Украина.

МИД России ранее заявил, что европейские страны рассматривают нацизм на Украине как фактор, который может быть выгоден с военной точки зрения. По словам посла по особым поручениям Родиона Мирошника, в Европе в целом положительно относятся к фашизму и неонацизму на Украине.