Памфилова рассказала об интересе международных наблюдателей к выборам

28 кандидатов-самовыдвиженцев уже представили документы для участия в выборах в Государственную Думу по одномандатным округам. Об этом заявила Элла Памфилова, на заседании Центральной избирательной комиссии, посвященном организации голосования, которое пройдет в сентябре.

По словам главы ЦИК, до конца недели свои списки кандидатов предоставят КПРФ, "Яблоко" и "Партия пенсионеров". Памфилова также отметила большой интерес к кампании со стороны международных наблюдателей, что является признанием высокого развития российской электоральной системы.

"Многие страны стремятся к этому прогрессу в электоральной сфере, потому что они понимают, что если выборы проводятся качественно, открыто, прозрачно - это залог стабильного развития государства без всякого рода потрясений. Вот на основе этого обмена опытом, взаимной поддержки, взаимного уважения и строится наше сотрудничество", - сказал Памфилова.