Россиянам расскажут о правовой помощи в вопросах защиты интересов семьи

Как защитить свои права, лучше узнать обязанности и снизить риск попасть в неприятную ситуацию? Об этом и многом другом расскажут в Москве в рамках Всероссийской недели правовой помощи в вопросах защиты интересов семьи. Она стартует уже в понедельник.

Подобные мероприятия в столице проводят регулярно. В этот раз в городе развернут более 200 площадок, где граждане смогут получить юридическую консультацию. Специалисты помогут разобраться в самых сложных жизненных ситуациях. К примеру в вопросах оформления опеки или прав детей.

"Акция направлена на максимальный охват тех людей, которые нуждаются в помощи, в том числе и те граждане, которые подпадают под критерии бесплатной юридической помощи. Предусмотрены ещё и просветительские мероприятия: порядка 200, это лекции, семинары, мастер-классы", - говорит Маргарита Мезенцева, исполняющая обязанности начальника Главного управления Минюста России по Москве.