Из ванны — в Охотское море: спасенные в Магадане нервы готовы вернуться в дикую природу

Последние дни в гостях у людей. Два юных тюленя, потерявшие родителей и спасённые магаданцами, готовятся к возвращению в родное Охотское море. За два месяца жизни на суше Шило и Билибин стали местными знаменитостями и многому научились. По мнению зоологов, они теперь смогут самостоятельно жить и охотиться в дикой природе.

Совсем недавно любимица магаданцев - тюлень Шило - по-детски пускала пузыри. А сейчас - окрепшая и похорошевшая - держит в тонусе людей и своего друга - Билибина. Назвали симпатяг - в честь известных геологов.

"Шило пытается к нему приблизиться, и он сразу начинает топать лапой, что нет, не подходи ко мне, это мой бассейн. Старается вот охранять свою территорию, но Шило, конечно, она всегда права, как настоящая женщина, и она всегда пытается завоевать его территорию. А он, как джентльмен, уступает", - говорит Мария Посошкова, волонтер.

Попробуй не уступи такой настойчивой ластоногой красавице! На самом деле, нерпята дружные. Вместе осваивают территорию, устраивая дерзкие побеги - не зря волонтеры соорудили столько ограждений . Вместе греются на солнце и лакомятся селедкой в больших количествах.

Люди вынужденно заменили им родителей. В мае в Магадане на берегу оказалось сразу несколько нерпят. Как спасатели и волонтеры ни старались вернуть их в море, они возвращались и умоляли о помощи.

Спасали найдёнышей всем городом. Буквально разбирали по домам. Нерпята мужественно переносили и поездки на авто, и знакомство с человеческой средой обитания под названием "типовая хрущёвка".

Самым сложным поначалу было накормить. Твердую пищу в таком возрасте они не едят. А молока нерпы в продаже не было и нет. Справиться помогли прилетевшие из Владивостока специалисты - инструктировали в круглосуточном режиме .

"Это тюлени, которые явно рано потеряли мать. Чересчур рано. И в дикой природе они не выживут. Их можно забрать домой и вырастить. Понятно, что их не надо приручать: сюсюкать, тетешкаться", - говорит Юлия Фадеева, волонтер.

Это вполне объяснимо. Во-первых, тюлень - животное дикое, может и прикусить. Во-вторых, им предстоит выпуск в море. А там пледиком никто не укроет. Так что сейчас на свежем воздухе под присмотром волонтеров Шило и Билибин активно набирают вес.

"Три раза в день кушают вкусную сельдь. Единственное, что мы убираем: там молоки, икру, голову. Вот. Но стараемся им давать уже с головой, потому что всё-таки тюлени взрослые", - говорит Данил Попов, волонтер.

Через пару недель нерпята уплывут. Если кому встретятся в бухтах Магадана и помашут ластами, помните: никакой кильки. Только - отборная сельдь!