Три сотни домов оказались в воде из-за паводка в Свердловской области

В Свердловской области нарастает паводок, вызванный ливнями. В регионе подтоплено более 300 домов и свыше 3 тысяч приусадебных участков.

У некоторых жителей урожай полностью ушёл под воду. На улицах вместо дорог - озёра. Ограничено транспортное сообщение с 17 населёнными пунктами. Сотрудники МЧС вывозят людей с подтопленных территорий и оказывают адресную помощь, организована доставка питьевой воды.

В Екатеринбурге накануне коммунальщики спасали фонтан в Историческом сквере. Сооружение установлено на понтонах в акватории реки Исеть. Из-за сильного подъёма уровня воды конструкция едва не уплыла. Её укрепили стропами.