Россия нанесла новый удар по Украине: уничтожены предприятия ВПК и военные аэродромы

На этих кадрах Киев сегодня утром. Пожары тушат при помощи авиации. Над городом поднимается дым, часть районов обесточено. Это результат массированного удара российской армии по военным целям на Украине.

В украинском сегменте соцсетей пишут, что западное ПВО отработало плохо. Основной удар был по Киевской области и Киеву. В Дарницком районе столицы горел склад топлива киевского гарнизона ВСУ. Попадания зафиксированы по газораспределительным станциям, обеспечивающим работу ВПК. Поражен завод "Радионикс", выпускающий системы управления для украинских ракет "Фламинго", "Файер Пойнт" и "Нептун". Сожжены сборочные предприятия беспилотников, цеха завода, где производят оптику для танков, БМП, зенитных установок и дальнобойных БПЛА. Попадание по предприятию "Киев 25", где был склад и производство систем радиоэлектронной борьбы. Эти удары прямо повлияют на боевые возможности ВСУ.

Украинские СМИ утверждают, что только по Киеву за ночь было применено около 60 ракет разных типов и более 100 реактивных беспилотников.

"В ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которого поражены предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса в городе Киеве и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях", - сообщили в Минобороны.

В Николаевской области уничтожен логистический центр, откуда беспилотники распределяли по воинским частям. Рядом взорвана АЗС. В Запорожье ликвидировано хранилище газа. Критически для ВСУ складывается ситуация в Константиновке - город практически полностью контролирует российская армия.

Провизию и боеприпасы солдатам ВСУ доставляют наземные дроны. Только за последние сутки наши бойцы уничтожили в Константиновке 32 таких робототехнических комплекса. Пути отхода из Константиновки блокируют наши беспилотники и артиллерия.