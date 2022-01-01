Прятавшая живот молодая жена Егора Бероева объявила радостную новость

Молодая жена Егора Бероева, балерина Анна Панкратова, сообщила радостную новость. Ей исполнилось 22 года.

По такому случаю избранница 48-летнего артиста отправилась в Санкт-Петербург и устроила заплыв по Неве на катере. Причем свой день рождения именинница справила с большим бокалом, предположительно, игристого вина. "Спасибо всем за поздравления! Мне 22!" - сообщила в своем блоге Анна Панкратова.

А ведь недавно общественность подозревала, что молодая супруга Егора Бероева ждет ребенка. Поводом для слухов послужил новый выход в свет Анны Панкратовой. Актриса появилась на публике в свободном платье, которое мастерски скрывало талию.

Знакомые пары еще в марте уверяли, что супруги готовятся стать родителями. Анну и Егора видели в медцентре, где они сдавали анализы. Сама Панкратова хранит молчание и никак не комментирует домыслы о беременности.

Напомним, Егор Бероев и Ксения Алферова расстались после 20 лет совместной жизни. Как рассказал актер, их брак с Ксенией фактически распался еще в 2022 году. Несколько лет он жил один, а потом встретил Панкратову. Егор и Анна сыграли свадьбу в феврале этого года.

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