ФСБ задержала в Крыму двух террористов с радиоуправляемой бомбой

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Крыму агентов военной разведки Украины. Двое россиян, завербованные украинскими спецслужбами, собирали данные о дислокации подразделений ВС России и передвижении поездов.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, задержаны дворе мужчин 1968 и 1986 годов рождения. Установлено, что подозреваемые были завербованы ГУР МО Украины. Они собирали и пересылали куратору посредством мессенджера Telegram информацию о расположении объектов Вооруженных сил России и критически важной инфраструктуры, сообщали о передвижениях железнодорожных составов по Крымскому мосту.

Кроме того, фигуранты получили от куратора через схрон компоненты для сборки радиоуправляемого самодельного взрывного устройства. Масса взрывчатого вещества оценивается в 3 килограмма. Возбуждены уголовные дела по статьям о приобретении и хранении взрывных устройств и государственной измене, передает ТВЦ.