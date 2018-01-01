Что стало с непубличным сыном Елены Кориковой

У Елены Кориковой есть взрослый сын Арсений. Он предпочитает вести непубличный стиль жизни.

Елена Корикова родила единственного сына Арсения в 21 год. Тогда она была еще студенткой ВГИКа. Кто является отцом мальчика, точно неизвестно. Сама звезда сериала "Бедная Настя" предпочитает на эту тему не распространяться.

Известно, что актриса два года была замужем за писателем Дмитрием Липскеровым. Потом вышла замуж за известного оператора Максима Осадчего. Когда тот уехал на работу в США, Елена вместе с Арсением отправилась вслед за ним. Но после выхода "Бедной Насти" что-то в семейной жизни актрисы сломалось. С Осадчим она развелась. Официально с тех пор актриса больше замуж не выходила.

Все это время Корикова умудрялась своего сына держать в тени. А когда Арсений вырос, то продолжил политику матери. Известно, что он носит фамилию Кориков. Однако он не старается "выехать" на имени знаменитой матери и не пошел по ее стопам. Наоборот, Арсений выбрал точные науки, а после вуза — специализацию в сфере IT-технологий, передает aif.ru.

Впрочем, лет десять назад сын Елены Кориковой оказался в центре скандала. Тогда 23-летнего Арсения, который возвращался за рулем авто с дня рождения приятеля, остановил инспектор проверить документы, а затем предложил пройти медосвидетельствование. Тот отказался. В итоге Арсений был оштрафован и лишен прав.

С тех пор о сыне Елены Кориковой ничего не слышно. Впрочем, об актрисе тоже. Она давно пропала с радаров, в последний раз отметившись в кино в 2018 году. Говорят, Елена Корикова живет в Черногории.

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