ВС России поразили несколько ключевых предприятий ВПК Украины

Целями удара ВС России, нанесенного в ответ на террористические атаки киевского режима, стали несколько ключевых предприятий украинского ВПК, расположенные в Киеве. Как отметили в Минобороны, это компании, разрабатывающие и производящие БПЛА и ракеты дальнего действия.

В частности, по данным военного ведомства, поражено сборочное предприятие "Атлон Авиа". Одно из ключевых предприятий ВПК Украины обеспечивает ВСУ беспилотными летательными аппаратами большой дальности Ан-196 "Лютый", ударными дронами "Магура УА" и барражирующими боеприпасами. Удар нанесен также по сборочному предприятию авиационной промышленности "Антонов". Поражено предприятие радиоэлектронной промышленности "Радионикс", выпускающее системы управления ракет большой дальности наземного базирования "Фламинго".

Высокоточным оружием также поражены работающие на ВСУ предприятие "Киев-25", "Киевский радиозавод" и транспортно-логистический центр "МЛП-Чайка", где хранятся беспилотники большой дальности, боевые части и боеприпасы, а также комплектующие к импортным вооружению и технике. Еще одной целью стал обеспечивающий поставки топлива ВСУ склад горюче-смазочных материалов "Киев-3". Всего за время массированной ночной атаки по Киеву поражены восемь объектов, включая предприятия авиационной и ракетной промышленности.