На своей могиле Раймонд Паулс поставил памятник за 20 миллионов рублей

Раймонд Паулс овдовел три года назад. С женой Светланой он прожил больше 60 лет, а после ее смерти задумался о подготовке к собственной загробной жизни.

"После смерти Светланы Паулса в Риге считают странным человеком. Урна с прахом жены стоит у него дома. В Латвии предположили, что Паулс держит прах у себя для того, чтобы их похоронили вместе — в один день. Но реальность оказалась еще интереснее", — пишут рижские журналисты.

Маэстро пару лет назад занялся обустройством могилы — для себя и жены. Упокоиться композитор решил на старом кладбище Лачупе, которое расположено в латвийской столице на берегу реки. Погост давно закрыт для новых захоронений. Разрешают лишь подхоранивать усопших к родне. На этом кладбище упокоились родители Паулса и другие его близкие, поэтому Раймонд без проблем получил разрешение на еще одну могилу.

Маэстро договорился с родственниками усопших, что лежали в соседних с родительскими могилами, чтобы они перенесли захоронения в другое место и тем самым освободили площадку. Паулс не скрывал, что ему доставляет огромное удовольствие создавать для себя памятник. Надгробный монумент он проектировал вместе с сестрой — дизайнером по текстилю Эдите Пауле-Вигнере. К работе они привлекли и известного в Латвии скульптора Оярса Фелдбергса.

"Надо сделать так, чтобы потом я был доволен", — объяснил маэстро, заказывая общий для себя и Светланы памятник.

Монумент уже больше года как установлен. Он представляет собой две соединенные клавиши рояля — белую и черную. Белая — для жены, черная — для маэстро. Надгробие выполнено из гранита и мрамора. Гранит доставляли из Индии и Финляндии, а мрамор — из Италии. По некоторым оценкам, Паулc потратил на материал и работы 200 тысяч евро — по нынешнему курсу — около 20 миллионов рублей.

Супруга Светлана была для Раймонда настоящим ангелом. Она сделала его счастливым, родила красавицу-дочь Анету, спасла от алкоголизма. Об этом сам композитор рассказал в автобиографической книге "Мелодии в ритме жизни".

На свою будущую могилу Паулс ездит минимум раз в неделю. Признается, что очень тоскует по жене.