Трудно быть мамой и больше ребенка нужна сцена: вот что стоит за странными переменами в жизни Юли Савичевой

Юлия Савичева сильно преобразилась. Она резко сменила имидж и исполняет совершенно другую музыку.

А недавно артистка и вовсе сразила наповал общественность, явившись на церемонию вручения музыкальной премии измазанной то ли грязью, то ли мазутом. Потом Юлия Савичева выступила с эмоциональным заявлением, противопоставив себя коллегам по шоу-бизнесу. А на днях артистка сменила стрижку и цвет волос.

Кажется, от прежней Юлии Савичевой не осталось и следа. Однако в телеграм-канале Champagne o’clock, разобрав матрицу артистки, заявили, что она всегда была бунтаркой, а ее внешность - это доспехи.

"Она вспыльчива. С ярко выраженной защитной реакцией через нападение. Внешний мир для нее — поле боя", - отмечает специалист. Поэтому вся ее внешность - броня, за которой она прячется от мира и тем самым не дает никому приближаться.

Кроме того, утверждает источник, Юлия Савичева по натуре авантюрна, она обожает приключения и даже материнство ее не остановило. "Свою дочь она оставила бабушке и дедушке по линии отца, выбрав сцену... Внутри нее живет энергия, которая не выдерживает рутины, не выдерживает тишины, не выдерживает ответственности. Ей нужен драйв. Любой ценой", - объясняет эксперт.

Более того, у Савичевой есть склонность к социопатии. Резюмируя, специалист заключил, что артистка "застряла в пубертате", а перемены во внешности и музыке тому подтверждение.

"И если бы она знала свою матрицу, она бы поняла, почему ей так трудно быть мамой. Почему ей больше, чем ребенок, нужна сцена. Почему она выбирает грязь, рычание и отстраненность. Знать себя — значит наконец, стать собой — взрослой, цельной и свободной", - заключил специалист.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>