Беспилотники атаковали посольство России в Швеции

Посольство России в Швеции подверглось атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов. Нападение произошло 2 июля около двух часов ночи, сообщил российский МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что один квадрокоптер сбросил на территорию диппредставительства контейнер с красной краской. Второй дрон, к которому была прикреплена имитация самодельного взрывного устройства, упал в непосредственной близости от здания посольства.

МИД России подчеркивает, что подобные инциденты приобрели в Стокгольме систематический характер. Счет подобным провокациями идет на десятки. В этих условиях вся ответственность за продолжение атак на дипломатическую миссию России ложится на шведскую сторону, подчеркнули в Москве.