Собянин рассказал об уникальной операции, выполненной московскими врачами

Уникальная операция в институте Склифосовского. Впервые в России врачи провели гибридное хирургическое вмешательство при сложной аневризме сосудов головного мозга. Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин в соцсетях, за помощью обратилась пациентка, у которой почти ослеп один глаз.

Обследование выявило крупную аневризму внутренней сонной артерии, которая сдавливала нерв. Прямое вмешательство могло привести к серьёзным последствиям, поэтому работали сразу две команды разного профиля. И уже через десять дней женщину выписали домой.

Мэр подчеркнул: на протяжении последних лет Правительство Москвы оснащает столичные больницы новейшей техникой. В частности, гибридные операционные позволяют выполнять вмешательства, которые раньше считались крайне опасными, а иногда практически невозможными.