Блогер Нара Смит сообщила, что у ее 2-летней дочки рак

В семье известного фуд-блогера Нары Смит беда. Многодетная мать объявила, что у ее двухлетней дочери Уимси Лу выявили онкологию.

Нара отметила, что первые тревожные симптомы семья стала замечать еще в конце прошлого года. Тогда родители отвезли малютку в отделение неотложной помощи, однако врачи не смогли сразу определить причину. Позже педиатр направил девочку в детскую больницу, где ей провели рентген, УЗИ и биопсию.

Позже ребенка привели к другому врачу. "Когда мы привели ее к нашему педиатру, я помню, как он вдруг затих… В тот момент у меня сердце сжалось. Не знаю, подсказывала ли мне интуиция или это было просто материнское предчувствие, но первое, что я почувствовала, — это то, что у нее рак", - объявила Нара.

Оказалось, что болезнь сильно прогрессирует, Уимси Лу требуется химиотерапия. Какой именно тип онкологического заболевания выявили у девочки, Нара не уточнила. Зато она объяснила, что именно недуг дочери стал причиной, по которой в последнее время Смит начала реже появлялась в соцсетях. По словам Нары, ей приходится одновременно заботиться о других детях, проводить много времени с Уимси в больнице, справляться с послеродовым периодом и продолжать вести блог.

"Некоторые дни проходят немного легче, а некоторые даются очень тяжело", - призналась Смит.

Напомним, Нара Смит прославилась из-за эстетичных кулинарных роликов, в которых готовит блюда, облаченная в дизайнерскую одежду. Она замужем за манекенщиком Лаки Блю Смитом, вместе они воспитывают четверых детей.

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