Борис Писториус продолжает готовиться к глобальной войне. Глава Минобороны ФРГ признал, что создает неприкосновенный запас, пишет Spiegel.

По словам Писториуса, они с женой уже обеспечили себя питанием на несколько дней. Прежде всего супруги позаботились о достаточном количестве воды. В то же время, глава Минобороны Германии признал, что его заявления о войне напугали некоторых граждан. В частности, такое воздействие произвел любимый Писториусом термин "готовый к ведению войны". Теперь министр старается его не употреблять.

Немецкий министр ранее признал, что укомплектовать расквартированную в Литве бронетанковую бригаду бундесвера исключительно на добровольной основе вряд ли удастся. Писториус подчеркнул, что в случае необходимости власти прибегнут к обязательному призыву.