Сенсационное заявление экс-агента MI6 о смерти принцессы Дианы: вот что произошло на самом деле

Принцесса Диана погибла 31 августа 1997 года. До сих пор ее смерть окутана тайнами и теориями заговора. Спустя 29 лет после трагедии заговорил бывший агент MI6, его версия произошедшего в туннеле у моста Альма шокирует.

Бывший сотрудник британской разведки MI6 Ричард Томлинсон дал интервью, в котором раскрыл "один из крупнейших в мире заговоров об убийстве". Экс-разведчик уверяет, что рискнул жизнью заговорив о смерти принцессы Дианы, пишет RadarOnline.

Томлинсон убеждён, что британские спецслужбы следили за каждым шагом леди Ди на протяжении 15 лет. По его версии, спецагенты ослепили водителя Анри Поля мощной вспышкой света, когда тот пытался скрыться от папарацци, чтобы он врезался в столб тоннеле в Париже. Ричард также утверждает, что подробности предполагаемой операции MI6 никогда не станут известны, поскольку они якобы хранятся в секретном досье, запертом в архиве разведслужбы.

Томлинсон заявил, что водитель Дианы Анри Поль исчез примерно на час перед тем, как на скорости около 195 км/ч врезался на Mercedes S280 в 13-ю опору тоннеля Альма. В результате аварии погибли Диана, её спутник Доди аль-Файед и сам Поль, а телохранитель Тревор Рис-Джонс выжил. Водитель был информатором MI6 и передавал спецслужбе сведения о принцессе, уверяет экс-агент. Перед трагедией Анри специально напоили алкоголем.

"Несмотря на тщательное полицейское расследование, местонахождение Анри Поля в течение одного часа так и не было установлено. Я подозреваю, что он выпивал со своим куратором из MI6, поскольку позже при нём обнаружили крупную сумму денег. Изучение его досье MI6 помогло бы прояснить ситуацию и, возможно, объяснило бы загадочно высокий уровень алкоголя и угарного газа в его крови. Я убеждён, что в архивах MI6 есть информация, которая могла бы помочь расследованию смерти Дианы, особенно касающаяся передвижений Анри Поля в тот вечер", — заявил Томлинсон.

По имеющимся данным, Поль покинул парижский отель Ritz, где Диана и Доди ужинали перед аварией, между 19:00 и 22:00, считая, что его рабочий день завершён. Однако позже он вернулся, когда Диана и Доди неожиданно вновь приехали в отель. Где именно Поль находился в течение этих трёх часов, полностью так и не удалось установить.

Кроме того, примерно с 22:22 он на восемь с половиной минут исчез из поля зрения камер видеонаблюдения. После аварии при нём нашли примерно 2 600 долларов. Следствие также установило, что в крови 41-летнего Поля содержался чрезвычайно высокий уровень угарного газа. На дознании в 2008 году эксперты заявили, что при таких показателях человек должен испытывать сильные головные боли и тошноту.

Согласно анализам, проведённым французскими специалистами спустя несколько часов после аварии 31 августа 1997 года, уровень угарного газа в его крови составлял от 12 до 21%, тогда как нормальным считается показатель около 2–4%. Кроме того, концентрация алкоголя в крови достигала 0,19% — примерно втрое выше допустимой нормы во Франции.

Исследование волос и спинномозговой жидкости Поля также выявило следы антидепрессанта и препарата, который применяется при лечении алкогольной зависимости. Известно также, что в тот вечер Поль употреблял виски, пиво и около полутора бутылок вина.

Томлинсон входит в число тех, кто считает, что Поля специально вызвали для этой поездки и намеренно довели до состояния сильного опьянения, а возможно, и отравили, что, по мнению экс-агента, могло бы объяснить высокий уровень угарного газа в организме.

"Позже меня поразило, что обстоятельства смерти Дианы и Доди очень напоминали то, что было описано в так называемом "Y-файле" о способах устранения Милошевича. Анри Поль мог быть ослеплён мощным светом, когда въезжал в парижский тоннель. Этот документ показывает, что на тот момент подобный метод соответствовал практике MI6", — отметил эксперт.

Томлинсон также относится к числу людей, которые считают, что убийство Дианы было санкционировано на самом высоком уровне британского правительства и королевской семьи — якобы из-за ее кампании против противопехотных мин и отношений с Доди аль-Файедом.