"У меня даже выбора не было": сын Григорий раскрыл Надежду Кадышеву с неизвестной стороны

Ансамбль "Золотое кольцо" и его солистка Надежда Кадышева получили вторую волну популярности в прошлом году. Новые поклонники коллектива стали активно выкладывать в соцсети видео под песни Кадышевой. Хиты "Веночек" и "Течет ручей" сразили молодежь.

Юные фанаты "Золотого кольца" скупали билеты на концерты коллектива. Девушки даже ввели негласный дресс-код и приходят на шоу Кадышевой в кокошниках.

В последнее время с Надеждой стал выступать ее единственный сын Григорий. В новом интервью он объяснил, почему вышел на сцену и теперь поет с матерью.

"У меня выдающаяся мама, звезда всех времен и страны, и выдающийся отец, который написал все песни как композитор. Кем я должен был стать? Только артистом. У меня даже выбора не было. Я точно понимал, что моя история недалеко уйдет от родительской. Это дало мне огромный импульс", - признался Григорий.

Недавно мать и сын записали дуэтный альбом. По словам Григория, во время работы у них с Надеждой Кадышевой не было особых затруднений. "Мы никогда не спорим. Мы можем с чем-то не согласиться, но дуэтный альбом — это всегда компромисс. Тесситура у всех разная, тональности свои. Всегда кто-то подстраивается под кого-то. В нашем случае я подстраивался под маму. Это логично. Никаких споров здесь быть не может — наоборот, мы друг друга дополняем и помогаем", - отметил Кадышев.

Григорий раскрыл мать с неизвестной стороны. Это для всей страны она прославленная артистка, но для него еще и строгий учитель, партнер, вдохновитель, критик. Однако в первую очередь Надежда Кадышева для Григория мама, передает "Теленеделя".

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