Российские войска освободили населенный пункт Пискуновка в Донецкой Народной Республике. В операции участвовали подразделения "Южной" группировки ВС России, сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве также отметили, что в Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии завершают уничтожение разрозненных формирований ВСУ. Российские военные приступили к разминированию и зачистке населенного пункта. Также продолжается зачистка от украинских националистов населенного пункта Константиновка.

Мобильные огневые группы и дроны-истребители сбили 20 беспилотников "Баба-Яга" и "Вампир". Эти БПЛА пытались доставить боеприпасы и продовольствие украинским боевикам на левый берег реки Северский Донец. Общие потери ВСУ в результате действий российских группировок войск за сутки составили 1 465 военных. Кроме того, силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ.