Анна Седокова рассказала, что Янис Тимма ее избивал и бросался ножом

Янис Тимма скончался 16 декабря 2024 года. Баскетболист покончил с собой в одном из московских хостелов. Перед смертью спортсмен пытался дозвониться до бывшей жены Анны Седоковой, но она отмечала день рождения и трубку не брала.

Со дня трагедии прошло полтора года. Лишь сейчас популярная певица откровенно рассказала, что Янис Тимма поднимал на нее руку и даже бросался ножом.

Артистка, доведенная постоянной критикой и обвинениями в смерти баскетболиста, прервала молчание и откровенно рассказала о проблемах в браке. Так, Седокова сообщила, что у Тиммы были проблемы с агрессией, поэтому она и ушла от него.

Например, однажды в День святого Валентина Янис избил Анну до синяков на лице. "Я проснулась и поняла, что дети сейчас увидят. Я поняла, что нужно срочно это все прятать. Главное, чтобы дети не заметили..." - отметила артистка.

А еще был случай, когда Тимма бросался на Седокову и ее детей ножом. В качестве доказательства Анна выложила на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" фото спящего с ножом Яниса.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

"Мне повезло, что в эту ночь он заснул с ножом, он кидался им в нас, потом устал и заснул. И когда он уснул, у меня получилось выбраться из комнаты и увести ребенка", - отметила Седокова.

В заключение она сообщила, что после своих припадков Янис извинялся. "Потом он просил тысячу раз прощения, но каждый раз, когда он заходил в комнату, мы все боялись. Простите меня, что я ушла от человека, который меня бил", - заключила певица.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>