"Мужик он был крутой и любил ее реально!" Почему на самом деле не сложилась личная жизнь Анастасии Волочковой

В жизни Анастасии Волочковой было много мужчин, но только одна настоящая любовь. С отцом своей единственной дочери Игорем Вдовиным балерина связалась уже после того, как пережила настоящую сердечную драму.

Волочкова в свои лучшие годы была не просто примой Большого театра, но и артисткой ангельской красоты. "Тонкая, звонкая – настоящий лебедь", — так о скандальной блондинке говорили светские сплетники. Ее внимания добивались миллиардеры и голливудские актеры. Но в какой-то момент Анастасия пережила личную драму, стала искать утешения в просекко.

Подкосил Волочкову роман с миллиардером Сулейманом Керимовым. О бизнесмене балерина все еще говорит с замиранием сердца. Он относился к Анастасии словно к сказочной принцессе. Именно после расставания с бизнесменом поползли слухи о пристрастии танцовщицы к игристому.

Сама же балерина то хвалила бывшего, то непрозрачно намекала на его роковую роль в крахе своей балетной карьеры. И если версию "королевы шпагата" поклонники уже изучили чуть ли не до дыр, то есть об этом романе и менее распространенное мнение. Поговаривают, что Волочкова потеряла верного возлюбленного и влиятельного заступника в одном лице из-за своего горячего темперамента.

Якобы балерина никогда не имела возможности держать себя в руках. По слухам, Анастасия изменила Сулейману. Якобы она потеряла все из-за мимолетного влечения, которое уже через пару дней забыла. Бизнесмен такую выходку балерине не простил, хоть и сам страдал после. "Мужик он был крутой и любил он ее реально!" — судачат знакомые Волочковой.

Последние несколько лет балерина находится в поисках подходящего мужчины, но теперь ей попадаются альфонсы, банщики и прочие кавалеры совсем не того уровня, что были у примы раньше.