Рютте поставил крест на вступлении Украины в НАТО

Перспектив вступления Украины в Североатлантический альянс в настоящее время нет. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Handelsblatt.

По словам Рютте, для полноценного вступления в НАТО стране необходима единогласная поддержка, которой сейчас нет. Генсек напомнил, что против приема Украины в альянс выступают США, Германия и другие страны-члены организации.

Ранее в Европе заявили об усталости НАТО от Украины. Причина, как объясняют эксперты, в широких обязанностях альянса, которые выходят за пределы Восточной Европы из-за действий Киева. Кроме того, говорится о разделении в НАТО из-за разного отношения стран к украинскому конфликту.