Умер первый замруководителя аппарата мэра Алексей Старовойтов

Умер первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Старовойтов. Об этом сообщается на сайте столичного правительства. Ему было 46 лет.

Старовойтов скончался 30 июня. О причинах смерти официально не сообщается.

Алексей Старовойтов окончил Владимирский государственный университет по специальности "юриспруденция". Работал в структуре правительства Москвы с 2010 года. В 2011 назначен заместителем руководителя аппарата, а в 2013-м стал первым заместителем.

"На всех постах, которые занимал Алексей Вячеславович, его отличали высочайший профессионализм, ответственность, трудолюбие, отзывчивость и интеллигентность. Деловые и человеческие качества Алексея Вячеславовича по праву снискали ему уважение и авторитет в органах власти города Москвы и юридическом сообществе. Добрая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах", - говорится в сообщении мэрии.