Главное событие года в сфере социального предпринимательства. В Москве стартовал форум "Больше чем бизнес".

Мероприятие объединило представителей делового сообщества, власти и некоммерческих организаций. Для них подготовили насыщенную программу: лекции, мастер-классы и десятки экспертных сессий. Главная задача площадки: помочь предпринимателям найти своего делового партнера для масштабирования социальных проектов.

Также в рамках форума состоится награждение победителей всероссийского конкурса "Мой добрый бизнес".