Москва прошла пик жары. За выходные температура опустится до +20

Сегодняшний четверг в Москве должен стать самым жарким днём с начала лета. Пик придётся на 16 часов. Воздух прогреется до +31 градуса. Это выше климатической нормы почти на пять пунктов.

Всё дело в субтропическом циклоне, который принёс экстремальные температуры в Европу. До Московского региона он дотянулся только краем. Завтра атмосферный фронт понизит температуру, а к выходным и вовсе не будет похоже, что на календаре июль.

"В субботу дожди, местами сильные. Температура воздуха еще понизится, днем не выше 21-23 градусов, а в воскресенье дожди тоже местами сильные. На юго-востоке Московской области температура всего 19-21 градус. В понедельник погода такая облачная, почти осенняя, температура воздуха всего около 20 градусов", - сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.