Без права на ошибку: врачи Склифа вернули зрение пациентке с аневризмой сосудов мозга

Впервые в России... Врачи института Склифосовского провели пациентке гибридную операцию при сложной аневризме сосудов головного мозга. Об этом сегодня рассказал Сергей Собянин в мессенджере "Макс".

В последние годы идет модернизация московских больниц и оснащение их новейшей техникой. В частности, гибридные операционные позволяют выполнять вмешательства, которые раньше считались крайне опасными, а иногда и невозможными. Сегодня Институт Склифосовского - крупнейший многопрофильный центр экстренной, неотложной и плановой медицины. Там строится новый комплекс, который позволит еще больше расширить возможности высоко технологичной помощи. Впрочем, уже сейчас врачи Склифа буквально творят чудеса. Уникальная операция сохранила пациентке с аневризмой сосудов головного мозга не только зрение, но и жизнь.

Галина радуется каждому мгновению: теплому дню, яркой зелени, улыбающимся людям и даже крыльцу Склифа. Именно в этом институте работают те, кто спас её от слепоты и от смерти. Лечащий врач бережно осматривает голову пациентки. Сразу видно: результатом доволен.

"Я считаю, что результат более, чем положительный. Михаил Михайлович, вы счастливы?" - беседует с врачом Галина Старостина.

"Я счастлив. Мне приятно смотреть на неё: как она улыбается, как стоит, как говорит, что у неё все хорошо. Это лучшая награда для врача, для хирурга", - отвечает Михаил Тимошенко, нейрохирург нейрохирургического отделения НИИ СП им. Н.В. Склифосовского

Эта история болезни - уникальна. Сначала у Галины начал слепнуть левый глаз, появилась сильная головная боль.

"Я записалась к офтальмологу, ничего у меня не нашли. Через четыре месяца мне одна врач посоветовала сделать МРТ орбит и сосудов головного мозга", - говорит Галина.

Исследование выявило крупную аневризму внутренней сонной артерии, сдавливающую зрительный нерв. Слепота была не самым страшным финалом. Аневризма - мина замедленного действия. Может лопнуть в любой момент. В большинстве случаев исход летальный. Галина не сдавалась: пришла на консультацию в Склиф. И именно здесь, благодаря возможностям гибридных операционных, разработали план её спасения.

"Эндоваскулярные хирурги подвели баллон прямо-прямо к месту, где отходит аневризма. И выключили. То есть раздули баллон, выключили кровоток. И наши хирурги в этот момент , когда у аневризмы не было такого давления крови в ней, не было риска разрыва, аккуратненько выделили, отделили от зрительного нерва и смогли выключить из кровотока, наложив клипсы", - объясняет Андрей Гринь, главный нейрохирург Департамента здравоохранения Москвы, руководитель Центра нейрохирургии НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.

Счет шел на минуты. Хирурги убрали баллон и кровь пошла в мозг. Звучит - как фантастика. Пока сами врачи не показывают наглядно, как все происходило.

"Мы перекрыли кровоток, наложили клипсу, кровоток вернули. Проверили, что всё протекает, всё проходимо. А аневризма не контрастирует. Это был первый случай в России. Но теперь уже не первый в нашем институте", - говорит Анатолий Крамаренко, заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.

Благодаря слаженной работе хирургов, нейрофизиологов, анестезиологов, трансфузиологов, теперь можно спасать жизни людей в самых сложных случаях.

"Мы уже сделали более 15 разных гибридных операций. И благодаря департаменту здравоохранения Москвы и правительству Москвы, которое выделило на это деньги, для нас именно, в виде гранта, мы сейчас будем проводить в дальнейшим подобные исследования, подобные операции в Москве. Мы дадим не только клинические, но и методические рекомендации, как это выполнять в масштабах не только Москвы, но и всей нашей необъятной Родины", - делится планами Александр Природов, заведующий нейрохирургическим отделением НИИ СП им. Н.В. Склифосовского

Зрение Галины после операции восстанавливается. Угрозы разрыва аневризмы больше нет. Теперь она думает о других.

"Может быть, кто-нибудь услышит мою историю и поймет, в каком направлении ему двигаться. Я еще после реанимации, по-моему, даже сказала врачам: спасибо вам большое за ваши золотые руки. Спасибо, что вы спасли мою жизнь.