Аэропорту "Внуково" — 85 лет: как небольшой аэродром превратился в современный хаб

Каждые несколько минут поднимаются в небо самолёты. Из "Внуково" пассажиры ежедневно улетают в другие города и страны: в командировки, к родным и, конечно же, в долгожданный отпуск. А он начинается уже здесь, в легендарном аэропорту.

Аэропорт "Внуково" принимает пассажиров уже 85 лет. Он открылся 2 июля 1941 года через десять дней после начала войны. Транспортный узел был важным стратегическим объектом. За годы сражений с этого поля было совершено больше 60 тысяч вылетов. В 45-м именно сюда доставили акт о безоговорочной капитуляции Германии. А потом, уже в мирное время, он стал отправной точкой для первых рейсов около десяти видов самолётов серии ИЛ и ТУ. Поэтому теперь аэропорт носит имя авиаконструктора Туполева.

"Внуково" - самый старый аэропорт Москвы из действующих. Он стал свидетелем многих важных исторических событий. Так, в 1961 году именно здесь встречали Юрия Гагарина после первого в истории человечества полёта в космос. Встречать покорителей звёзд здесь стало традицией. Цветы и овации ждали здесь и первую женщину-космонавта Валентину Терешкову, и первого человека, вышедшего в открытый космос, - Алексея Леонова. С начала работы аэропорт играл важную роль и в приёме международных делегаций.

Сегодня здесь стараются успевать за современными тенденциями. Комфорт маломобильных пассажиров обеспечивает специальная служба. В нескольких точках - капсульные отели, которые можно арендовать на несколько часов и отдохнуть. Мечта родителей - семейный зал ожидания.

Внуково имеет уникальную транспортную доступность, в 2023 году здесь открылась станция метро. Но главная особенность - размещение воздушного вокзала.

"Аэропорт Внуково - самый высокий среди московских аэропортов. Это значит, если другие аэропорты закрыты туманом, то Внуково будет принимать", - объясняет Галина Щепеткова экскурсовод-москвовед.

А перекрёстное расположение взлётных полос позволяет диспетчерам менять курс самолётов при любом направлении ветра. В прошлом году Внуково принял больше 16 миллионов пассажиров. И если надо, легендарный аэропорт готов принять в два раза больше.