Путешествие во времени: что ждет посетителей Египетского павильона во дворце Шереметева

Грациозные статуи юного Аполлона и Венеры, переглядывающиеся сфинксы на лепнине и охраняющие вход двухметровые львы из тёсанного камня вновь встречают гостей Египетского павильона летней усадьбы Останкино, открывшегося после 13-летней реставрации. За эти годы специалисты восстановили практически каждый элемент декора.

"Требовалась очень большая, серьёзная работа по реставрации и долго шли к этим работам. Есть такая премия "Московская реставрация" ежегодная. И за реставрацию Египетского павильона реставраторы получили эту премию", - рассказывает Сергей Авдонин – директор Государственного музея-заповедника "Останкино и Кусково"

Внутри всё так же, как и 200 лет назад: ампирные канделябры, вазы-кратеры, золотые узоры, торшеры и фарфор – здесь каждая деталь подлинная и на своём месте. Особое внимание реставраторы уделили сохранившемуся паркету: разобрали более семисот квадратных метров покрытия, хранили в идеальном климате, а утраченные фрагменты изготовили из вековой древесины с цветным воском, чтобы вернуть неповторимый рисунок пола.

"Останкинский дворец в этом плане очень счастливый дворец, потому что вся степень подлинности просто поражает – это, действительно прекрасный паркеты, это великолепный искусственный мрамор, колонны искусственные, пиастры, печи, лепной декор – всё подлинное", - говорит Шевченко Полина, заведующая экспрессивно-выставочным отделом усадьбы Останкино.

Под потолком вновь засияли люстры Императорского стеклянного завода - в каждой свыше двух тысяч хрустальных подвесок. Освещают они павильон, задуманный как парадная столовая, передвижной театр и камерная сцена для концертов. Его возвели в 1790-х годах по заказу графа Николая Шереметева в модной в то времена египетской тематике. Однако, несмотря на название, выполнен дворец-театр в стиле древнеримского атриума. Восточная стена павильона продолжается полукруглой нишей, предназначенной для оркестра. Сейчас здесь располагается жемчужина экспозиции – статуя древнегреческой богини здоровья Гигиеи. Статуя 2 века н.э, купленная Николаем Шереметевым вскоре после афинских раскопок, не потребовала реставрации: лишь профилактической очистки. Всё благодаря уникальному микроклимату, сформировавшемуся за сотни лет в деревянных стенах павильона, изменение которого могло бы навредить зданию и интерьерам.

"Исторический климат дворца – это холодно и влажно. Именно поэтому здесь прекрасно сохранились французские обои, папье-маше, паркеты. И для людей есть такое понятие, как сеанс криотерапии. Вот на зиму дворец погружается в сеанс криотерапии", - говорит Ерёмина Ольга, главный хранитель государственного музея-заповедника Останкино и Кусково.

Впервые посетить Египетский павильон москвичи смогли еще прошлой осенью. Тогда в нём побывало более 19 тысяч человек. В этот летний сезон организаторы планируют запустить обзорные, авторские, костюмированные и VR-экскурсии, а также возродить камерные концерты классической музыки, на которых будут звучать арии из опер, ставившихся у графов Шереметевых. Всё для того, чтобы гости смогли окунуться в атмосферу того времени.