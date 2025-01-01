Киев накормил европейцев лапшой с сальмонеллезом

Причиной вспышки сальмонеллеза в Европе стала произведенная на Украине лапша быстрого приготовления. Результаты расследования опубликованы в совместном документе Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

Более сотни подтвержденных случаев заражения Salmonella Stanley зафиксировано с ноября 2025-го по июнь 2026 года в 13 странах Евросоюза, а также в Великобритании. Пострадали в основном дети и молодые люди. Госпитализировано 49 человек.

Расследование установило, что заболевшие жители Дании, Эстонии, Германии, Латвии и Литве употребляли ароматизированную лапшу одного бренда, произведенную на Украине. Лабораторные исследования выявили бактерию в образцах продукта со вкусом курицы и острой курицы, санитарные службы изымают опасную лапшу из продажи, передает РИА Новости.