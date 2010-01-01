"Я не хочу продолжать этот порочный круг!" Как изменилась жизнь Сати Казановой, которая бросила попсу и начала петь мантры

Сати Казанова была участницей "Фабрики звезд". После телепроекта она вошла в состав группы "Фабрика". Однако в 2010 году певица покинула коллектив и начала сольную карьеру.

Творческий путь артистки претерпел серьезные изменения. Сати Казанова увлеклись йогой, отказалась от мяса, стала совершать паломнические поездки в Индию и исполнять мантры. По сей день столь кардинальные перемены вызывают немало пересудов в Сети.

"Сати, что вы с собой сделали?" — спрашивают у Казановой в комментариях подписчики. А кто-то даже считает, что артистка стали сектанткой. Сама исполнительница призналась, что ее эти пересуды не обижают. За все эти годы она выработала иммунитет не обращать внимание на "глупости и человеческую невежественность".

"Надо понимать, что, обрушивая на меня свой негатив, даже не вникая в то, чем я занимаюсь, люди всего лишь выливают из себя то, чем наполнены сами. И почему я должна обижаться на то, что у них внутри много злобы, раздражения, гнева и недовольства жизнью и самим собой? Я на них не обижаюсь, я им сострадаю. Потому что они несчастны. И я не хочу продолжать этот порочный круг, негативом отвечать на негатив", - заявила артистка.

По словам Казановой, духовность изменила ее жизнь "тотально", передает lady.mail.ru. "Меня всю жизнь тянуло в сторону простоты, света, радости и позитива. И я благодарна жизни и Богу, что ко всему этому пришла. У меня поменялось мышление, поменялся взгляд на мир, поменялась музыка. И все это сделало меня очень счастливым человеком", - заключила Сати Казанова.

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