Ждет третьего от Петросяна? Татьяна Брухунова в летнюю жару прячет животик под объемными кофтами

Татьяна Брухунова подарила Евгению Петросяну двух детей. Шесть лет назад молодая жена родила от юмориста мальчика, которого назвали в честь дедушки по отцовской линии — Ваганом. С появлением на свет сына у Петросяна будто бы открылось второе дыхание, многие отмечали, что юморист стал бодрее рядом с женой и малышом. А в октябре 2023 года в семье появилась еще и девочка, которую назвали Матильдой.

Теперь же пошли слухи, что 80-летнего Евгения Петросяна можно поздравить с грядущим пополнением. И повод для сплетен дала сама Татьяна. Дело в том, что все лето жена юмориста ходит в одежде, скрывающей живот. Учитывая, что рождение дочери Брухунова скрывала так, что никто даже и подумать не мог, что супруга Петросяна беременна, теперь к Татьяне повышенное внимание. Поклонники едва ли не под микроскопом рассматривают ее фотографии в соцсетях.

На этот раз народ счел, что не просто так Брухунова не носит облегающую одежду, да и в целом все лето ходит в объемных кофтах. "Точно живот скрывает!" — заявил один из подписчиков Татьяны.

Жена юмориста на подобные заявления внимания не обращает. Татьяна в целом не любит говорить о личном, куда охотнее она рассказывает о театральных премьерах или о городах и странах, которые посещает.

Но учитывая, что Евгений Ваганович явно рад детям в столь уважаемом возрасте, никто бы не удивился и третьей, и четвертой беременности Брухуновой. Тем более, что наследники у Петросяна получаются очаровательные.