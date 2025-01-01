Следком возбудил уголовное дело по факту хищения 110 тонн нефти в Дагестане

Уголовное дело возбуждено по факту хищения нефтепродуктов в Дагестане. Вину фигурантов отягчают организация преступной группы и особо крупный размер хищения, сообщило в Telegram республиканское управление Следственного комитета России.

Группировка с 2025 года занималась несанкционированным отбором нефти из нефтяных скважин, расположенных на территории Ногайского района. Известно о хищении не менее 110 тонн, украденное продавали на нефтеперерабатывающие предприятия.

Преступники пытались обзавестись покровительством. Подозреваемые обратились к сотруднику полиции, предложив пропустить беспрепятственно транспорт с нефтепродуктами к местам реализации за взятку в 200 тысяч рублей. Однако полицейский сообщил об этом начальству. Четверо участников преступной группы были задержаны в результате совместной операции МВД и ФСБ.