Путин поздравил жителей и губернатора с 80-летием Калининградской области

Около 220 проектов на общую сумму в 415 миллиардов рублей реализовано в Калининградской области в рамках программы социально-экономического развития самого западного региона страны. Об этом Владимиру Путину доложил губернатор Алексей Беспрозванных во время рабочей встречи в Кремле.

По словам руководителя области, федеральная поддержка позволила существенно сократить государственный долг субъекта. И уже к 2028 году регион планирует стать полностью бездотационным. Владимир Путин отметил успехи и поздравил жителей со знаковой датой.