Путин поздравил жителей и губернатора с 80-летием Калининградской области

Около 220 проектов на общую сумму в 415 миллиардов рублей реализовано в Калининградской области в рамках программы социально-экономического развития самого западного региона страны. Об этом Владимиру Путину доложил губернатор Алексей Беспрозванных во время рабочей встречи в Кремле.
По словам руководителя области, федеральная поддержка позволила существенно сократить государственный долг субъекта. И уже к 2028 году регион планирует стать полностью бездотационным. Владимир Путин отметил успехи и поздравил жителей со знаковой датой.
"Мы совсем недавно встречались и в рамках Совета безопасности на совещании обсуждали вопросы социально-экономического развития Калининградской области, а сейчас, в преддверии юбилея – 80-летия образования Калининградской области, – хочу поздравить Вас и всех калининградцев с этой датой. Хочу отметить, что благодаря труду, таланту, преданности своей малой родине, всей нашей большой России, калининградцы добиваются серьёзных, заметных успехов в социально-экономическом развитии, причём по всем направлениям. Это касается и науки, и промышленности, и образования, и сельского хозяйства", - сказал Владимир Путин.